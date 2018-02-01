「瞞著嗲」送暖 這碗牛筋蓋飯讓吃的人眼眶紅了

2018-02-01 14:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家著名無菜單日式餐廳，生意興隆仍不忘回饋社會，上週特別提供了30份即食香噴噴的牛筋蓋飯，請轄內派出所透過里鄰長代為分送給需要關懷的家庭，讓這些獨居老人或弱勢家庭吃在嘴裡、暖在心裡，還有一名阿伯邊吃邊感動到眼眶泛紅說，真的是人間美味。

這家從北部到中市北區展店的著名無菜單日式餐廳「瞞著嗲台中旗鑑店」，料理精緻，生意興隆，但不忘投入公益活動關懷弱勢家庭，日前即有此發想卻因沒有相關的名冊而不能行動，上週由餐廳店長特別送了30份即食香噴噴的牛筋蓋飯，到轄內第二分局育才派出所求助，希望代為轉送。

所長張世杰為了讓這些熱騰騰的美味蓋飯，馬上讓弱勢家庭或獨居老人感受到溫暖，立即聯繫鄰里愛心團體、金華里里辦公室慈善相助隊等長期關懷弱勢家庭的團體，同時與警員蔡孟修及蕭傑隆一起發送給需要關懷的對象。

當這碗香噴噴又暖呼呼的牛筋蓋飯及食物、衣物等物資送抵時，這些獨居老人吃在嘴裡、暖在心裡，張世杰及慈善團體也期望他們能在年節前感受社會溫暖與愛心，平安度過寒冬。

張世杰說，轄內老舊社區多，員警常會主動深入社區發掘轄區弱勢族群，並主動結合地方廟宇及社會善心人士發揮大愛，共同關心弱勢族群，讓愛繼續傳遞下去。這些獨居老人吃在嘴裡、暖在心裡。