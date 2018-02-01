天氣變化大病人增 國軍屏東分院亂調護理師引紛爭

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳（左）、國軍屏東分院長陳東源（中）、護理人員進行協調（記者葉永騫攝）

2018-02-01 14:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕空氣差、天氣變化大，造成呼吸照護病患大增，國軍高雄總醫院屏東分院未經同意就把精神科護理人員調往呼吸病房支援，還揚言不配合就記曠職，引起護理人員反彈，經台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳與院方協調，決定以獎勵方式來鼓勵護理師主動前來支援。

國軍高雄總醫院屏東分院最近下令精神科護理師到呼吸病房支援，如果不願支援者，將被護理長記曠職，引起護理師連署抗議，質疑院方為了降低人力成本，將護理師亂調，並且向工會投訴。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳特別南下屏東與院方協調，屏東分院長陳東源、高雄總醫院行政組長劉祺祺也到場參加，護理師也提出質疑，指明呼吸病患重症患者必須磨藥、灌藥、抽針劑，對於原本工作單純的精神科護理師來執行，可能危及患者安全，並且有違反職業安全衛生法規的規定。

院方說明，最近因為呼吸病患數量增加，人力吃緊才會進行調整，希望減少呼吸照顧病房護理人員的負擔，而支援的人力並不會單獨處理針劑等問題，對於未到就記曠職問題是內部溝通不良，已經加強溝通，未來將以獎勵來鼓勵願意支援的護理師，不想支援的院方也尊重其意願，不會強迫。