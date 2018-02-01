澎湖水試所發低溫通報 呼籲預防寒流災損

連日來寒流來襲！澎湖海洋生物研究中心提出寒流預報警訊。（記者劉禹慶攝）

2018-02-01 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕接連數波冷氣團來襲！澎湖已明顯感受到溫度降低，行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，在目斗嶼與二崁的水質監測，水溫接近15度寒流警戒線，呼籲養殖業者注意；同時沿海已出現單一死魚，後續值得密切觀察。

澎湖海洋生物研究中心利用無線感測網路技術，在目斗嶼（澎湖北海）與二崁（澎湖內海），進行即時連續水質監測，每半小時取得海域即時水溫資料一次。自1月25日冷氣團接近後，二地水溫呈現開始下降的情形，目斗嶼海域與二崁海域平均日均溫，分別由21.03℃和19.53℃降至18.35℃和17.63℃，其中二崁海域2月1日凌晨5時的最低溫已達16.55℃。

根據中央氣象局氣象預報，週六還會有一波寒流會影響台灣，而且時間會持續到下週星期3，隨著海氣溫差與風速的增加，海溫將會隨著寒流的影響時間而持續下降，預期水溫降到15℃以下。根據2008年、2011年兩次造成澎湖海域嚴重寒災的極端天氣事件，澎湖海洋生物研究中心監測到內海最低海溫分別為11.7℃和13.4℃。因此當水溫降到15℃以下時，海域出現寒災的風險將會大大增加。

另外，海洋生物研究中心也派員前往沿海沙灘巡視，在白沙後寮沙灘發現死亡的鸚哥魚，尚未出現大量魚屍情形；但根據慣例，寒害大量死亡的高峰期，是在寒流過後氣溫回升，當陽光出現時魚群浮上海面覓食，才會造成大量魚群凍死，因此將持續進行觀察監測寒害影響。