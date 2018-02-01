黑橋牌香腸博物館 與在地職人合辦飲食系列講座

2018-02-01 13:27

〔記者王俊忠／台南報導〕繼去年與市府文化局合辦台南銀座主題展、推出半年期的心食光飲食文化講座，今年黑橋牌香腸博物館再與南方講堂創辦人王美霞老師擴大合辦心食光系列講座，邀請在地13個單位的職人以「飲食講座與手作DIY」為主軸，展現在地生活飲食型態與創新變化DIY的文化底蘊。

黑橋牌香腸博物館表示，今年心食光講座內容相當豐富多元，從3月17日起到年底，每個月都有講座活動，談飲食部分有小滿食堂、東東餐飲、阿美飯店、周氏蝦捲、台南商務會館主廚及奇美幸福工廠烘焙主廚。

4月7日下午的春日野餐草地音樂趴邀請原住民樂團冠軍荒漠甘泉樂團、馬來西亞華人歌手王薈顥演出；同日下午的DIY市集有金屬創意館、富樂夢觀光工廠、奇美食品幸福工廠、山田雜貨、日光暖暖、森林島嶼、武農社區、餘事等文創單位共同參與。

黑橋牌食品董事長陳春利指出，台南是台灣的文化首都，古蹟、文化軟硬體建設持續推動；台南也是美食之都，身為食品業者更要貢獻力量提升飲食文化與品質。今年黑橋牌也推出名為「款待」的團圓年菜，1組8道菜都用台灣、台南在地的滋味，要讓外地返鄉子弟體會家鄉味的感動。

「款待」年菜有雞湯、海鮮羹、蘿蔔糕、東坡肉、獅子頭、佛跳牆與臘腸櫻花蝦米糕與可隨意切的香腸拼盤，預算可在5千元以內，有興趣民眾可上香腸博物館臉書粉絲團或撥電話洽詢。