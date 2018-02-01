解套墾丁大街「僵局」 墾管處將規劃穿越牧場道路

墾管處將規劃穿越牧場既有道路的外環道。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-01 00:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街攤販夜市觀光以及轉運站設置問題，從去年起受到外界矚目，當地業者希望大街成徒步區，部份民眾則要求取締攤販佔用道路問題，墾管處經四通案檢討後，首次透露可能「穿越墾丁牧場內道路打造外環道」，讓墾丁大街成觀光徒步區，為交通及觀光問題解套，並創造新觀光亮點。

「利用牧場現有道路通過壅塞大街，是對環境衝擊最小的方式。」墾管處處長劉培東說，地方曾討論從牧場北邊山區通過，或是拓寬原有大灣路，都影響周邊山海環境，從牧場內部道路延伸是目前最完美的方案。

墾管處分析，利用牧場內道路作為外環道取代台26線後，牧場行政建築物不受影響，與大街間的地帶還能與農委會規劃成草原體驗區，屆時墾丁大街夜市即可依地方自治劃設徒步區統一管理。

至於爭議多時的墾丁轉運站問題，劉培東解釋，外環道計畫完成後，預計在墾丁牌樓後方規劃大型轉運站，屏縣府在大灣設置的轉運站，將成為生態旅遊中心及小型轉運候車站，最新的轉運站規劃資料中，草地減損不到原來的20％，並將邀請交通專家審查，逐步改善墾丁地區的交通及攤販問題。

長期抗爭墾丁轉運站設置的恆春律師張怡，則重申會在明天（2日）的審查會議抗議，訴求「交通部凍結4500萬、墾管處否決縣府申請案、縣府重新規劃停靠站」，她強調，墾丁要的只是停靠站，不值得犧牲大灣的海景草地。

至於外環道「解套」墾丁交通、攤販問題，張怡則痛批，牧場是墾丁的重要資產及景觀，反對外環道為違法佔用道路出租攤販的「假房東」解套，希望墾管處嚴格把關墾丁轉運站設置問題，不要拿未成案的外環道混淆視聽。