遴委會決議管資格無疑義 陳翠蓮怒批：吃定教育部軟弱

多位台大教授30日於立法院召開記者會，批評本次校長遴選委員會有重大瑕疵，應立即停止運作。（資料照）

2018-01-31 22:28

〔記者林曉雲／台北報導〕對於台大校長遴選委員會今天召開6小時緊急會議，仍是作出管中閔當選資格無疑義一事，台大歷史系教授陳翠蓮今晚受訪表示，遴選委員會開會後的結論，在意料之中，要一個缺乏公正立場的遴選委員會否認自己不公正的決定，是不可能的事，這是為何一群教授要挺身而出在昨天召開「糾正台大校長遴選瑕疵記者會」，認為應該回到校務會議處理。

對於遴選委員會決議認為，在辦理遴選期間，並無候選人向遴選委員會提出具體事實認為蔡明興有執行職務偏頗之虞，所以無法進行決議。陳翠蓮直批，遴委會此說法是把責任推給各候選人，但「台灣大學遴選委員會組織及運作要點」第15條明白規定「遴選委員會應對候選人進行資格審查，必要時得請候選人提供補充資料或說明」，正是對遴選委員會課以把關責任，遴選委員會自己失職在先，卻把責任堆給候選人未提出檢舉，管中閔未主動申報，其他候選人如何知道管中閔是台哥大獨董？又如何去檢舉別人？

陳翠蓮直指，遴委會決議事項（二）則終於首度承認管中閔未揭露擔任台哥大獨董之訊息，這是最大的突破。但卻又重複過去辯詞，說這是公開資訊，大家應該知道；這次再加碼說，未揭露獨董訊息「對遴選結果有無影響，非本會所能推論，難以認定會有影響」，真是很敢說，簡直是睜眼說瞎話。

而決議事項（三）說遴選委員會已將結果報請教育部聘任中，不可重新再次決議。陳翠蓮表示，外界批評正是遴選過程不公、猶如「詐賭」，遴選委員會卻堅持要求教育部核定結果，就是吃定教育部的軟弱。

陳翠蓮表示，簡言之，遴選委員會的決議除了首度承認管中閔在被推薦資料表之個人基本資中，確實未揭露擔任台哥大獨董職務，較有新意外，其他說詞如鬼打牆般的複誦、毫無新意。所以他們仍然是要求台大召開臨時校務會議處理爭議，也希望教育部挺起肩膀，負起監督責任。她也譏諷，如果台哥大副董蔡明興參與遴委會沒有問題，這次會議蔡明興為何需要離席迴避？遴委會不是自己打臉嗎？