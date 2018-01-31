拍到了！紅色超級藍月 在墾丁現身

2018-01-31 22:02

首次上稿 20:57

更新時間 22:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「紅色超級藍月」拍到了！今晚全台灣天氣不佳，但有民眾在墾丁鵝鑾鼻成功拍到這個百年天文奇景。

今晚7點48分到11點12分，有一場全程可見的精彩「月全食」，但全台天氣不佳，不少天文迷寄望天氣晴朗的墾丁，可惜8點後初虧後，仍遭烏雲遮蔽，只能期待天清。不過，有守候在鵝鑾鼻的民眾拍下「紅色超級藍月」。

根據台北天文館資料，這次月食同時也是「超級滿月」，而且還是2018年的第一個「藍月」，形成「紅色超級藍月」的5星級天象。