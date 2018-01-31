打入冷宮、黑箱作業 世界蔬菜中心保存種原「眉角」多

世界蔬菜中心種原庫將乾燥後的種原裝在鋁箔袋後，儲存於冷藏庫裡。（記者劉婉君攝）

2018-01-31 23:50

［記者劉婉君／台南報導］世界蔬菜中心成立於1971年，總部設於台南善化，種原為了長期保存必須「打入冷宮」，寄到國外種原庫備份則靠「黑箱作業」，中心人員進入零下20度的冷藏庫作業則必須先開啟3階段的警示系統。

世界蔬菜中心收集來自全球151個國家439個物種約6萬個種原，依照中期（25-50年）或長期（50-100年）儲存，設定不同的儲存溫度，其中，長期儲存的溫度為零下15度，種原組作物管理員黃永光笑稱是將種原「打入冷宮」。

而工作人員進入零下20度的冷藏庫工作時，除了必須穿著羽絨衣褲及防凍鞋，因臉及手部為了作業不能包覆，每次作業必須至少有2人一組，1人在內作業，1人在外等候，且必須啟動3階段的警示系統，在工作至15分鐘、20分鐘及25分鐘時，都會發出警告聲響，提醒離開冷藏庫。

而種原在寄往國外種原庫備份時，種子在乾燥後裝入鋁箔袋內後，會裝在黑色箱子裡運送，並以特殊釘子封箱，也被笑稱是「黑箱作業」，不過卻是關係到人類的糧食安全，對台灣及全世界與世世代代子孫都很重要，未來只有原備份單位可以開啟