土地公擲筊指示 四汴頭廣厚宮慨捐500個住警器

2018-01-31 23:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市目前仍有3萬多老舊住宅，亟待裝設讀獨立式住宅火災警報器，彌補老舊住宅消防設備之不足，板橋四汴頭廣厚宮有感於老舊住宅總因火警釀成傷亡，管委會向土地公擲筊後，神明指示捐贈500只、市價15萬之住警器，廟方今天捐贈給新北市消防局第一大隊，第一大隊長尚少華代表局內受贈，立委羅致政也到場見證，感謝廟方愛心，希望達到拋磚引玉之效。

第一大隊大隊長、尚少華博士表示，感謝廣厚宮管委會熱心捐贈，除了拋磚引玉，更呼籲社會大眾，多一分火災預防，就少一分災害損失，而推廣設置住宅用火災警報器是目前全國推動住宅防火安全的重大政策方向，期待更多企業及公益團體能共襄盛舉，提高社會住居安全。

尚少華說，火災具有不定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，所以越早發現火災，民眾就能越早逃生或初期滅火，減少生命財產損害；而台灣最多數人居住的公寓、老舊住宅都沒設置消防設備，住警器因安裝簡單、價格便宜，又能偵測到火災發生時發出高音量警報聲，提醒老舊住宅住戶發生火災，第一時間逃生、滅火。

此外，根據國內外經驗，安裝住宅用火災警報器後，可有效抑制火災、減少人命傷亡；美國70年代起推動住宅用火災警報器，設置率已近百分百，根據美國NFPA（National Fire Protection Association） 2015年9月住警器與住宅火警關係報告指出，居家裝有住宅用火災警報器者比未裝者住宅死亡率降低40%；日本推廣10年，設置率約8成，經東京消防廳統計2015年287件設有住宅用火災警報器住宅火災案件中，高達90%能成功阻止火勢蔓延及擴大。