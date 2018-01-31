百年奇象「天狗吞藍月」 逐漸「復圓」高雄現身！

百年奇象「天狗吞藍月」，進入「生光」階段逐漸「復圓」。（記者張忠義攝）

2018-01-31 22:45

首次上稿 20:54

更新時間 22:45

［記者黃旭磊／高雄報導］天文奇象「月全食加藍月」，今晚（31日）可能於高雄市現身，晚間雲層稍厚，月娘綻放白光，時隱時現，晚間9點50分許，最漂亮的「紅月」（血月）出現，數十秒時間內月面呈紅銅色，之後，月亮進入「生光」階段逐漸「復圓」，高雄民眾爭睹這場難得一見的天文奇景。

數百名師生及家長晚間聚集於港和國小，校內天文教育館於操場提供望遠鏡，免費觀看，民眾排隊爭觀奇景，並將手機貼在望遠鏡觀景窗拍照。

港和國小天文教育館鄭文光組長表示，月全食剛好遇上藍月（同1個月第2次滿月），今晚7點48分持續至11點12分，不用熬夜可一窺究竟，堪稱一生難得奇景。

前鎮區樂群國小五年級林姓學童及同校二年級弟弟，晚間由林媽媽陪同到場看月亮。林媽媽說，於臉書得知排隊消息，哥哥收集資料非常期待，「可惜雲太厚了。」

鄭文光整晚守候觀月，他表示，最漂亮的「紅月」（血月）時間點出現在晚間9點50分許，數十秒時間內，月全食時月面呈紅銅色，太陽、地球、月球幾乎成一直線，月球進入地球本影，波長較長的紅光經大氣折射至月表，是相當漂亮的紅色。

鄭文光說，觀測期間陸續有雲層，但雲洞都有開，8點許下小雨，9點30分後雲層漸散，持續10點後下弦月亮起，過程完整，學生都有紀錄。

天文專家表示，「藍月」（blue moon）是指1個月中的第2個滿月，今年1月2日已有一次滿月，本次月全食發生在1月第2次滿月，即俗稱的「藍月」，台灣上一次是在35年前的1982年12月30日，下一次要等到19年後的2037年1月31日。

百年奇象「天狗吞藍月」，進入「生光」階段逐漸「復圓」。（記者張忠義攝）

百年奇象「天狗吞藍月」，進入「生光」階段逐漸「復圓」。（記者張忠義攝）

百年奇象「天狗吞藍月」，高雄時隱時現。（記者張忠義攝）

百年奇象「天狗吞藍月」，高雄時隱時現。（記者張忠義攝）

百年奇象「天狗吞藍月」，高雄時隱時現。（記者張忠義攝）

百年奇象「天狗吞藍月」，高雄民眾爭睹。（記者張忠義攝）

高雄可見月光。（記者黃旭磊攝）

學童爭睹奇景。（記者黃旭磊攝）

月娘綻放白光。（記者黃旭磊攝）