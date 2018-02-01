隨手關心國家事 夢幻逸品天天送

2018-02-01 00:00

〔本報訊〕一二三四五六七，大獎天天等你帶回去！自由新聞網LTN從2017年3月開始舉辦抽獎活動，引領看新聞抽大獎的風潮，至今已送出高達2000多萬元的獎品金額！中獎人數高達23萬人次，隨著2018年到來，LTN App再推出「LTN天天大放送」活動，不僅讓大家回味去年「拉霸活動」的趣味，這次更大手筆，預計每日送出一款「夢幻逸品」，每樣獎品價值萬元以上，最大獎項-光陽電動自行車，市價約54,000元，肯定讓你出門有風，帥氣加分！其它還有時下最夯的iPhone X、GO PRO 、RIMOWA行李箱、Sony XZ、Dyson吹風機、瓏山林住宿券，獎項真的是Hen夠力！

大獎保證天天送出一件不留

遊戲規則很簡單，只要你天天打開LTN APP看新聞，當你閱讀新聞的過程中拉霸機會隨機跳出來，每天00:00~11:59及12:00~23:59，各有一次拉霸機會，此外若邀請朋友參與或點推播看新聞，還有機會得到額外的拉霸機會。只要拉中三個LTN連成一線，就可以獲得「今日大獎」；若只出現一個LTN也能獲得便利超商抵用券50元。趁現在，趕快下載LTN App，你就是下一個夢幻逸品的幸運得獎者！詳情請見活動辦法。

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