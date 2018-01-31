人本控體罰嚴重 南市：99.87％學生沒被老師打過

2018-01-31 23:17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡旺詮、人本教育文教基金會南部聯合辦公室主任張萍今天在台南市議會召開記者會，抨擊台南市體罰嚴重，根據103年的調查，在國中部分居五都之首，國小部分則排第三，不僅老師體罰，最離譜的是連校長也體罰。南市教育局說，99.87%國中小學生表示從未被老師打過。

人本基金會主任張萍今天在現場則質疑該線上問卷調查，老師都在旁，99.87%沒體罰是「笑話」。蔡旺詮則表示，教育局應改用無記名的方式進行調查，才具參考價值。

教育局傍晚發布新聞稿表示，南市106學年度上學期校園生活問卷─體罰調查，國中小學生填答反映有99.87%表示從未被老師打過；有99.14%表示從來沒有被老師處罰要做某些特定動作。

教育局表示，顯示教師在管教學生方面，多能遵守零體罰政策並採取正向管教策略來教導學生。各校於每學期開學第一週之友善校園週，由各校校長親自宣導零體罰及反霸凌政策，市長也親自到學校宣導。該局也一再要求各校務必落實正向管教及零體罰政策。

教育局表示，學校發生疑似教師體罰事件，除責成學校進行校安通報及社政通報外，也均依法進行調查，如確有體罰情事，需送學校教師成績考核委員會按情節輕重予以懲處；是否涉及兒虐則由市府家庭暴力暨性侵害防治中心做出裁決。

教育局說，教師有違法處罰學生之行為者，學校應按情節輕重，依學校教師成績考核辦法或規定，予以申誡、記過、記大過或其他適當之懲處。今天記者會所提相關案件，教育局均督責學校依據訪談及調查報告，依事實按情節輕重予懲處，年終考核不得考列甲等，並責成學校持續追蹤輔導學生，並督責教師參加正向管教及輔導進修研習，提升教師輔導管教知能。