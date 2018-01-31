40年沒與爸爸圍爐 身障男今返家圓夢

愛心圍爐圓夢！父子40年來首次圍爐團聚。（圖截自伊甸基金會臉書）

2018-01-31 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕每年農曆過年期間，每個人最期待與家人圍爐、相聚的那一刻，而對長期住在教養院的身障朋友來說，他們更渴望與家人團圓。伊甸基金會宜蘭教養院與志工合作，今（31）天一圓教養院住民阿德的團聚願望，不僅送他返家與10年未見的爸爸蔡阿中團聚，也讓他感受久違40年的首次團圓飯。

綜合媒體報導，伊甸基金會宜蘭教養院與志工們合作，今天展開路途60公里的到宅「愛圍爐」行動，從宜蘭教養院出發，送阿德回獨居爸爸位於台北萬芳社區的家，路途2個多小時，蔡阿中見到10年未見的兒子，難掩感動之情，立刻牽起阿德的手回家圍爐。

阿德因患有腦麻、聽障及視障等多重障礙，無法明確表達與蔡阿中重逢的心情，但吃著蔡阿中親口餵的年菜，阿德臉上不時浮現笑容，偶爾還會以跳動來表達開心的情緒，溫馨的場面感動現場人員。

蔡阿中一邊看著兒子吃得開心，一邊翻著阿德準備的相片禮物，回憶阿德在宜蘭教養院的成長點滴，蔡阿中感動的說「回家就好！」，阿德自從住進教養院後，近40年沒有回家圍爐，蔡阿忠得知伊甸要協助阿德回家時很開心，感謝伊甸基金會與志工協助他們一圓團圓美夢。

13年前，阿德因超過收容年紀，轉介至伊甸宜蘭教養院居住。起初蔡阿中還會經常到宜蘭探望兒子，隨著年紀增長，身體各方面出現嚴重重聽、慢性病及行動緩慢的情況，同時，也無法承受舟車勞頓，長達10年沒見過阿德一面。

伊甸基金會表示，由於台灣人口老化，需要照顧的長者越來越多，他們今年為218位行動不便者或身心障礙夥伴準備年菜送到家，也希望各界能踴躍響應伊甸「愛・圍爐活動」，一起來擔任圍爐志工、捐款或認購桌菜，讓更多弱勢與長輩們吃暖、心更暖。