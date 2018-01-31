拜別空污！廟設「四方金紙米麵販賣機」 環保還能吃平安

2018-01-31 21:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕過年宮廟拜拜不燒金紙，再出新招！台中市環保局創意推出「平安祈福販賣機」，將平安麵及祈福米放入金紙造型的紙盒，外觀印上「四方金」、「祈求平安」，外型就像市售金紙，祭祀貢品、金紙敬神一兼二顧，直接帶回家食用保平安、又不用燒金紙很環保。

環保局長白智榮說，平安祈福販賣機外形也像小廟宇，寫上「拜拜最誠心」，販賣平安麵及祈福米是金紙造型，並設置空氣盒子監測廟裡空氣品質，直接顯示在販賣上的即時PM2.5電子空品看板，也能連線監看最近的空品站資訊。

白智榮說，平安祈福販賣機販賣的平安麵、祈福米，外觀與金紙相似，民眾投幣就能購買，祭祀不需點火焚燒，拜完後還能帶回家食用保平安，保有傳統祭祀傳統心意，也能為低碳環保盡點心，去年底先在北屯區軍福宮及清水區高美文興宮兩家示範。

環保局調查，平安祈福販賣機販售的四方金紙米麵有10元、50元和80元，依大、中、小盒不同選擇，每週廠商補貨約30、40盒，不過，目前兩家示範宮廟也有提供真金紙，民眾可依心意選擇。

目前信徒對平安祈福販賣機販售四方金紙米麵的反應不俗，有人嘗試購買祭祀，覺得有平安米麵外搭金紙造型，拜拜誠心和做環保兼顧，也有民眾投幣購買也拜真金紙，覺得拜拜雙重誠意，但仍有人覺得不習慣，還是要傳統燒金紙才有拜拜的感覺。

環保局今年也提供7至10個宮廟名額，補助設置平安祈福販賣機，設立經費由廟方與環保局各半支出，白智榮強調，從不禁止宮廟祭神祈福時所需的焚香及燒金紙等傳統儀式，但鼓勵宮廟自主採「一爐一香、紙錢減量、減少金爐及香爐數量」等「四少一功德」方式，維持宗教傳統，也達到環保減碳效果。