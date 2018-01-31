盼留下回憶！ 高雄愛河周遭7校生共繪河景

雄女學生作畫。（記者黃旭磊攝）

2018-01-31 22:47

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄愛河周遭7校學生包括鹽埕國小、忠孝國小、光榮國小、河濱國小、鼓岩國小、鹽埕國中與高雄女中，今天（31日）聚集於鹽埕國中美術教室繪製「愛河學園圖」，學生透過窗景描繪心中河景，日後，畫作將組成「愛河學園圖」，圖長600公分、高60公分置於校園。

高雄市教育局長范巽綠到場，帶領各校校長及師生繪製，眾人看著河景、河面帆船點點，凝神作畫。

各校集體創作，但仍有各自核心理念，包括河濱國小「繽紛多元、創意河濱」、鹽埕國小「音藝展能、泳奪先機」、光榮國小「光榮啟航，迎向海洋」、鼓岩國小「三好鼓岩、少棒基石」、忠孝國小「忠孝創客、自造快樂」、鹽埕國中「百年風華、河畔明珠」及高雄女中「活力智慧、創造卓越」。

鹽埕國中美術教師黃子宸將做最後整合、構圖與潤飾。黃子宸說，畫紙為長幅宣紙，將以國畫山水格式與墨色基調，運用勾勒手法、淡色技法，先墨後色順序，佐以朱、赭、青、綠、黃五色粉彩裝飾畫作，藉此活潑畫面。

「愛河學園」於3年前（2015年）9月24日成立，成員由原來4所擴增到7所，因應少子化，今年以擴大規格，盼突破傳統教室學習侷限，吸納社會創新能量。

范巽綠說，以往光榮國小體驗獨木舟、鹽埕國小桌遊貨運卡車、忠孝國小玩輕軌小車以及鼓岩國小學烘焙，都為學生留下深刻記憶，深具教育意義。