月津港燈節2/10點燈 「相約」創作邀民眾共襄盛舉

2818月津港燈節2月10日點燈，以「相約」為主題，布展面積擴大，國內外團隊創作達48組，爭奇鬥艷，國際級水面光雕投影首度展出，帶來全新感受。（記者王涵平攝）

2018-01-31 15:58

［記者王涵平／台南報導］2818月津港燈節2月10日點燈，以「相約」為主題，布展面積擴大，國內外團隊創作達48組，爭奇鬥艷，國際級水面光雕投影首度展出，帶來全新感受。

月津港燈節2月10日至3月4日在鹽水區月津港周邊舉行，10日晚上7時在月津港浮動平台舉行開幕啟燈儀式，文化局長葉澤山指出，今年「燈蜂兆吉－月津港燈節、鹽水蜂炮」計畫獲文化部「臺灣文化節慶國際化及在地文化支持計畫」支持，讓鹽水兩項新春吉慶更推向國際，成為國家重要櫥窗慶典。

今年邀請國內外科技與新媒體藝術的當代藝術家參展，主燈區參展的24件藝術作品皆為現地製作，以燈光結合鹽水的人文景緻，白天與黑夜將分別呈現出豐富燦爛的精彩面貌，探討自然、歷史、文明、人際與時空等的多元交會，與觀眾浪漫相約。徵件燈區今年擴大展區，24件精彩作品將使月津港延伸水域成為藝術創作爭奇鬥艷的平台。

文化局表示，今年燈節特色包括首度與日本京都燈節雙向交流，京都造型藝術大學師生為「2018月津港燈節」量身製作〈候鳥：文化之橋〉、〈枯山水〉和〈文化之塔-八〉等3件充滿日本傳統意象的裝置作品。