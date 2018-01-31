台南將軍馬沙溝3D彩繪村觀光熱 社區提供預約導覽服務

馬沙溝3D彩繪受遊客歡迎。（記者楊金城攝）

2018-01-31 15:59

〔記者楊金城／台南報導〕將軍馬沙溝3D彩繪村知名度打開，假日遊客增多，馬沙溝社區招募8位居民在培訓和認證後，即日起對團體旅遊提供預約導覽解說服務，由在地人說在地故事更精彩。

馬沙溝社區也在李聖宮前「天馬行空」彩繪圖前，設展示站提供當地古早水火燈、魚簍、斗笠、蓑衣等，讓民眾免費穿戴拍照。

「在地人導覽解說在地故事、3D彩繪村，遊客更有感，漁村的熱情和人情味讓遊客不虛此行」馬沙溝社區理事長謝四川說，謝四川也是8位導覽員之一。

馬沙溝導覽員由雲嘉南濱海國家風景區管理處培訓和頒證，雲管處處長徐振能說，有了導覽員加入，遊客們可以深度認識馬沙溝，發現漁村之美，更能落實「深度觀光」、「體驗觀光」及「產業觀光」，希望3D彩繪村為馬沙溝帶來觀光商機。

馬沙溝3D彩繪村以「海洋」、「漁村生活」及「童趣」來呈現馬沙溝漁村的藍色意象，共有36幅3D彩繪作品，上月揭幕後，假日到馬沙溝走訪的遊客人潮增多。

馬沙溝3D彩繪村的導覽解說服務，採預約收費制，一輛遊覽車的導覽費用是1千元，導覽時間是上午8點到下午5點，可上「馬沙溝社區3D彩繪村」臉書粉絲頁預約。