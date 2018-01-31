文大校長續留有變數？教育部：應由教務長代理校長

教育部高教司長李彥儀說，李天任是在去年8月跟董事會辭職，提出請辭就是生效，還經董事會確認。（資料照）

2018-01-31 15:20

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學校長爭議愈烈，校長李天任同意被慰留而續任校長，但教育部高教司長李彥儀今天說明，李天任是在去年8月跟董事會辭職，提出請辭就是生效，還經董事會確認，並因此啟動校長遴選作業，召集人還是董事長張鏡湖，辭職此事是確認的，呼籲董事會儘速提報新校長人事案給教育部，代理校長依法也是學務長，而非董事長指定的前校長李天任。

文大董事會選出台科大教授盧希鵬為文大新校長，但董事長張鏡湖拒絕蓋章，最新發展是文大昨天發函給教育部，由李天任繼續擔任文大校長。

李彥儀表示，李天任發出給師生的一封信，說他是迫不得已辭職的，但為何過去這麼多個月都不提？請辭案已對外公告週知，校長李天任不能現在才說是不得已，也不能由董事長個人指定他復職，依法此人事案無法成立，當初李天任的辭職是經過確認的，如果是被迫辭職也要在之前提出，且不能啟動校長遴選。

李彥儀指出，現在大家要慰留李天任續任，也要經董事會討論，必須重新作業，教育部已告知文大董事會，趕快把新校長人事案呈報教育部，不能被董事長卡住，而影響校務及學生權益，否則將啟動私校法的罰則，處以10萬到50萬元，且可逐次罰。

李彥儀表示，董事會是合議制，包括未來遴選的作業結果，明天的代理校長問題，教育部呼籲代理校長依法須由副校長、教務長、學務長依序代理，文大副校長出缺，必須由教務長代理，否則教務長就須請辭，即使沒有人代理校長，也不能是董事長指定，代理校長必須由董事會開會討論和決議。

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