世界級自然地景蓋掩埋場 環團質疑南市府圖利

2018-01-31 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎掩埋場預定地位於世界級的白堊泥岩自然地景，逾六成面積是山崩與地滑地質敏感區，台南社大今天與土木技師召開記者會，質疑南市府配合演戲，圖利廠商，要求市府依災害防救法等規定，不需第三公正單位辦理鑑定，即可按災害防止措施需求撤銷興建許可。

土木技師郭炎塗博士今天也質疑市府背後動機令人存疑，因業者是一家綠色企業，如果是國民黨背景的企業，早就被撤銷了。

歐欣公司則表示，該公司是跟政府退輔合資成立，有官股投資，不是什麼綠色企業，也不是什麼藍色企業。因當地泥岩地形土石易鬆動崩滑，水保工作可以協助穩定邊坡，因此水保工作有其必要。

歐欣說，該案92年通過之環評及99年通過之環差，當時雖無地質法之適用問題，但在環境影響差異分析報告、水土保持計畫及加強山坡地雜項執照審查書中，皆已揭露此問題、提出因應對策並對計畫內容作合理配置與設計，並經原南縣府委託台灣省水土保持技師公會審查完竣，於99年同意核備。該公司本著愛護鄉土及和善睦鄰初衷，依法開發，但卻被反指違反決議剷平山頭，此為不實指控，請相關人士勿再使用聳動言論誤導視聽大眾，亦籲請各界明察。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰、退休成大教授楊澤泉及郭炎塗等人，今天在台南社大召開記者會，要求市府立即撤銷歐欣水保施工及掩埋場興建許可。

黃煥彰表示，台南市通過的水土保持計畫0.6公頃，是政府再讓歐欣公司保持持續開發的動作，未來歐欣公司蓋了掩埋場當然是大賺錢，蓋不成也可依法提出向國家提出國賠，是一魚二吃之計。他並質疑「台南市政府可配合演戲嗎？這是不是圖利廠商？」

郭炎塗也質疑，該案約42公頃，有高達六成的面積是位於山崩與地滑地質敏感區，也違反了水土保持法成、地質法及國土計畫法等規定，懷疑業主是綠色企業，如果是國民黨背景的企業，早就被政府撤銷了。

社大質疑，龍崎掩埋場有六成是地質敏感區，竟要蓋掩埋場，擋土牆高達16.5公尺，約5層樓高，而且又在二仁溪上游水源區，南市府水利局准予在地質敏區施作水保工程，天底下哪有剷平山頭，砍除樹林做水保的？顯有圖利歐欣之歉。

社大強調，該開發案規劃設計涉及15項政府法令規範，縱使無溯及既往條款，但依災害防救法等規定，政府根本不需要第三公正單位理鑑定，即可按災害防止措施需求而撤銷許可。