體驗機車考照VR練習 賀陳旦稱「無法平衡、易擦撞路緣」

2018-01-31 15:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華大學與科碼新媒體，共同研發出一套機車駕駛訓練虛擬實境模擬器，透過VR虛擬實境技術，讓民眾在虛擬空間中，模擬實際騎車感覺；並於今日交通部道安會報中，向交通部、縣市政府交通局等單位介紹該系統。

賀陳旦今日下午親身體驗機車駕駛訓練虛擬實境模擬器，騎上車不斷左搖右擺；擦撞路緣，看起來無法保持平衡，騎乘過程中更是驚呼連連。實際體驗後，賀陳旦表示，這套系統有點太敏感，龍頭跟油門間沒有調整好，但也可能是他平衡感已經不是那麼的健康所致；部長認為他體驗時的時速應該有到20公里，不過工作人員則說，部長應該連10公里都沒騎到。

賀陳旦表示，路況模擬還算真實，有一點考照前教育訓練的潛力，對於台灣發展AI有關的軟體，應該是個好的產業機會。但是否可納入機車考照前的訓練，賀陳旦認為這系統可能還需要一些調整。

交通部表示，這套系統未來可做為前往大專院校進行交通安全宣導時，讓學生實際體驗的工具，也不排除引進放在監理所站，讓民眾可以練習。但要做為機車考照訓練使用，還需要再研議並看機車駕訓班是否有市場，因為現在機車考照並不困難，不像汽車不到駕訓班練習，幾乎很難一次就過關；且青少年學騎車，多是父母陪同在住家附近、河濱練習，然後就去考駕照就能通過。