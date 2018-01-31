國產木材培養木工國手 紅檜漂流木變身藝術家具

台東林管處贈予公東高工的紅檜漂流木，經過學生巧手變成原木桌，今天回贈林管處，處長劉瓊蓮（右二）宣布與校方合作，展開木工國手培育計畫，無限量供應訓練木材。（記者黃明堂攝）

2018-01-31 15:11

［記者黃明堂／台東報導］國產的木材將成為培育木工國手的後盾！為延續去年鄭欽豪奪世界家具木工金牌的氣勢，台東林管處與公東高工合作，啟動木工國手培育計畫，無限量提供漂流木及疏伐木給學校訓練選手。

一組造形優美的原木長桌今天搬進台東林管處，天然的木紋之美表露無遺，且完全不用一根釘子，中間開洞放置盆花；它的前身是紅檜漂流木，101年天秤颱風時從中央山脈沿卑南溪滾落，經過公東高工木工學生巧藝，變成原木家具。另外，學生也利用台灣杉漂流木製成原木沙發。

這兩大件家具的材源都是台東林管處先前贈送給公東高工木工練習之用，學生為表達感謝，今天回贈原木桌，林管處長劉瓊蓮則宣布今年起展開木工國手培育計畫，根據校方提出需求，無限量提供漂流木及疏伐木。

公東高工創校58年，在世界技能競賽拿過15面金牌之後，沈寂了21年，去年才由鄭欽豪奪下家具木工世界金牌，重拾榮耀，林管處與校方合作，將以國產材培養台灣國手，讓台灣的驕傲延續下去。

這組長桌的紅檜木料以市價估計計約6萬元，校長藍振芳說，訓練木工選手需要很多木材，但像紅檜之類的貴重木，校方根木買不起，買了也不敢向學生說很貴，怕學生下不了手，反而影響學習，所以，林管處提供的木材資源，對培育國手將有很大幫助。

不過，公東木藝中心主任張家瑞說，接收漂流木之初，其實他「很不高興」！因為學校長期以來傳授的是精緻家具，木料講求完美，但漂流木經過撞擊破裂，不容易取到完美木料，而且未經完全乾燥，易熱漲冷縮變形龜裂，不過，轉個彎來想，就不一樣了，進入了藝術家具層次。

張家瑞說，這張原木桌面是取紅檜縱切面，消弭裂痕的過程正好讓學生多學一道技術，中間腐朽處則由學生開洞，巧妙變成置花盆，巨大的方形桌腳看起來就像原木塊，事實上也是切片拼接，要足夠技術才能拼到天衣無縫。