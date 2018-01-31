考績吃大丙去年憤辭生效 文大校長今宣稱被慰留

文大校長李天任同意接受慰留續任校長。（資料照）

2018-01-31 14:43

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學校長李天任昨天發給全校師生一封公開信，指因為校友會和多位董事慰留，他感念當年栽培之恩，決定不計個人榮辱，同意被慰留而續任文大校長。

教部：李天任請辭去年生效

教育部高教司長李彥儀說明，李天任是在去年8月跟董事會辭職，提出請辭就是生效，還經董事會確認，並因此啟動校長遴選作業，召集人還是董事長張鏡湖，辭職此事是確認的，呼籲董事會儘速提報新校長人事案給教育部，代理校長依法也是學務長，而非董事長指定的前校長李天任。

最近不少大學校長遴選案發生爭議，台大、高醫大、文化大學校長遴選均傳爭議，文大校長李天任的去年上半年的考績被打丙等，因不堪受辱而辭職，日前考績又突然變成甲等。

李天任昨天發出聲明表示，董事長張鏡湖函囑他本諸服務理念堅守崗位，安定校園維護師生權益，經思量再三，感念當年創辦人栽培及師長提攜之恩，同事共事之情及校友殷殷期許，決定不計個人榮辱，依民法將非本於個人自由意願而提出之辭呈，依法於期限內撤銷，繼續與大家併肩面對未來少子化的諸多挑戰，結合師生、校友與社會人士之正向能量，致力發展文大特色。

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