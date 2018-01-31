行駛國道掉落物品 高公局將收「清潔費」

2018-01-31 15:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道途中，若前車突然有物品掉落，不僅嚴重危及後方車輛安全，後續清理散落物還是由國家買單。對此，交通部高速公路局今年將研訂「國道散落物收費要點」，要讓國道掉落物品車主，共同負擔清理費用。另外，國道五號雪山隧道每年約發生千件需要進行拖救的車輛拋錨、交通事故案件，雪隧僅兩線道又是封閉空間無路肩，一旦發生事故對交通順暢度影響非常大，希望能透過提高拖救費用，提醒民眾行車前要注意車輛保養，不要在隧道內發生拋錨事件。

根據高公局統計，去年共有約4萬3000件國道散落物事件，造成766起車禍事故，儼然成為國道隱形殺手；高公局表示，以往清理散落物，都是由各工程處委外負責清理，費用都是由高公局支付，為降低民眾行駛國道發生物品散落情況發生，提醒民眾確認裝載貨物是否綑綁牢靠，交通部除已著手研議，要將罰鍰從9000元提高至1萬2000元外，高公局現在也正研擬「國道散落物收費要點」，針對不同散落物情況，向民眾收取清理費用。

除散落物會對國道行車安全造成危害外，若有車輛故障拋錨於路中，在車輛都是高速行駛的環境下，同樣容易導致事故發生，目前高公局在全台最長隧道雪隧，出口兩側設置24小時拖救車，其他路段則採登記制，並開放拖吊業者上國道拖救。

車輛於國道上拋錨，找來高公局合作特約廠商拖救，現行費用為10公里內1500元，但因為雪山隧道是長隧道，密閉空間又無路肩，不僅救援較困難，一發生情況就會造成車輛堵塞，高公局今年也考慮研議差別費率，期透過較高的拖救費用降低車輛拋錨事件發生機率，提醒民眾上路前一定要檢查車輛狀況。