3D立體Hello Kitty彩稻超級卡哇伊！ 2018屏東熱博迎春

2018屏東熱博3D立體Hello Kitty彩稻亮相（001圖），造型可愛，還有美麗的花海（002圖）及南瓜廊道（003圖），是春遊好去處。（記者李立法攝）

2018-01-31 14:53

〔記者李立法／屏東報導〕為迎接2018屏東熱帶農業博覽會所種植的3D立體Hello Kitty彩稻，經過1個多月的育成期後，今天亮相，造型可愛的人氣明星，在園區稻田及花海映襯下，格外吸睛，也為今年熱博增添童趣，縣長潘孟安歡迎國人利用春節假期暢遊屏東，享受南台灣的熱情與農產美食。

屏東熱博將於2月3日開幕至3月4日止（除夕休園一天），為期29天，園區設置14大亮點主題，包含3D彩繪稻田、迎賓花海、瓜果長廊、水果樂園、蘭藝館、藝術盆栽展、原民特作、水產館、雜糧特作、食農體驗、農特產行銷、農村再生、休閒農業、中藥草等，以農作營造大型地景藝術，融入農、漁、畜、休閒觀光產業及原民、客家多元文化。

縣府為配合人氣明星Hello Kitty所代言的主題樂園，民眾入園就送Hello Kitty限量紙帽、紅包袋、造型小燈籠，送完為止，入園參觀只收清潔費（汽車100元，機車30元），園區還有許多農產品及小吃攤位，詳情可上屏東縣政府網站查詢。