張清照服務處揮毫贈春聯 大批民眾索取

2018-01-31 14:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市副議長張清照今天在清水服務處舉辦揮毫贈春聯活動，上午7點多就有人到場排隊索取，吸引大批民眾到場，十分熱鬧；立委江啟臣也到場，在書法老師指導下露一手毛筆字，笑稱「老師有說，選市長要先通過寫書法！」前台中市議長張清堂、副議長張清照及議員李榮鴻等大聲說「讚」！

副議長張清照服務處今天共請來12名海線地區的書法家現場揮毫，連市府參事陳志聲也到場獻藝，活動中還舉辦「有獎徵答」，氣氛熱鬧。張清照表示，揮毫贈春聯活動是其二哥前台中市議長張清堂任內開始舉辦，他上任後接棒，已辦了10多年，索取春聯的民眾一年比一年多。

立委江啟臣獲知這項活動也到場，在書法老師康文鳳指導下，書寫「財來萬事喜臨門」幾個大字，笑說「老師有說，選市長要先通過寫書法」！現場民眾拍手叫好，前議長張清堂、張副議長、議員李榮鴻等豎起拇指喊「讚」!還有民眾喊說：「給我、給我，這是下屆台中市長寫的字，我要帶回去」!

江啟臣與張副議長分別拿著「旺福呈祥」、「陽春開泰」等春聯向現場民眾拜年。議員李榮鴻則不忘為江啟臣宣傳，「拜託大家，市長參選人電話民調，唯一支持江啟臣」！江啟臣隨後一一跟民眾握手拜年，熱情民眾則高喊「凍蒜」。