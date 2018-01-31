彰縣抗空污成功！百萬人多活94天

2018-01-31 14:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕救空污有成！環保署公告去年全台PM2.5（細懸浮微粒）手動測站年均值，百萬人口的彰化縣一口氣減量4.2微克、減幅17.1%，減量與減幅均拿下全台第1名，勇奪雙料冠軍。其中，台化汽電共生廠台化停爐減煤，對淨化空氣品質的貢獻極高。

根據美國學者波普等專家學者研究，空氣中每增加10ug/m3（每立方公尺微克）的PM2.5，死亡風險拉高，平均增加8%肺癌死亡率；相對地，PM2.5下降存活率提高，每下降10ug/m3，平均壽命增加0.61歲，折算天數約223天。

環保局長江培根說，彰化縣PM2.5年均值由前年24.5下降到去年只剩20.3，1年下降4.2微克，相對可讓每位縣民增加約94天平均壽命。

江培根表示，環保署手動測站顯示出來的科學數據，前年開始，縣內PM2.5平均濃度減量數據就很明顯，前年減了1.9微克，去年減了4.2微克，再往前追溯推算，2013年平均PM2.5平均濃度28.2微克，去年降到只剩20.3微克，5年內降了7.9微克，以此來看，距離政府希望2020年標準15微克，有機會達標。

如何對抗空汅成功？江培根表示，在縣長魏明谷重視下，官民共組空氣污染推動小組，從固定、移動及逸散汙染源三方面著手，制定「源頭減量」、「管末加嚴」、「滾動檢討」、「季節限定」四大方向，推動17項空污改善策略，3項指標領先全國，包括全國率先推廣農民使用益生菌，減少稻草露天燃燒，還有全國率先要求公共工程合約納入空污防制措施，以及領先全國加嚴鍋爐排放標準，還有台化停爐減煤。

全台空氣髒，大量燒髒煤是禍害主因，彰化縣自台化汽電共生廠從前年9月28日停爐至今，每年減少使用47萬公噸生煤，減少約56%燃燒生煤污染量，根據數據統計，去年彰化縣生煤使用量37萬公噸，相較於台中市2100萬公噸、雲林縣1300萬公噸，彰化縣算起來「微不足道」。

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