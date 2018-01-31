蔡總統送春聯及紅包袋 政院中聯索取

總統蔡英文題字的春聯及紅包袋可在中辦索取，狗狗紅包袋造型最搶手（記者蘇金鳳攝）

2018-01-31 14:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過二週就是農曆春節，總統蔡英文與副總統陳建仁聯名題字的春聯及紅包袋已在行政院中部聯合服務中心發放，每一個人限領一份紅包袋及春聯，索完為止。

行政院中部聯合服務中心從元月23日開始發送總統蔡英文及副總統陳建仁聯名的春聯及紅包袋，一週下來民眾約索取400多份，而中辦約有3千份要發送給一般民眾，中辦預測，愈接近過年，索取的人會愈多，因此要拿春聯及紅包袋要儘早。

此次總統府的春聯題字為「萬物當春，幸福共好」，至於紅包袋，因為今年是狗年，因此以狗的意象呈現，紅包袋的封口特別設計成狗的雙耳，封面為狗狗的正面，非常可愛。

中辦從元月23日便開放民眾索取，狗狗紅包袋最受民眾喜愛，雖然1人只能取1份，但有民眾實在太喜歡狗狗造型的紅包袋，則希望能多索取1份，雖規定如此，中辦基於服務民眾，也只能多給一份。

雖然蔡英文民調滑落，但還是有民眾願意給予支持鼓勵，在發放的第一天，就有一位表示自己是社區代表，一下子索取了100份，簽了100個名字，還直說要給蔡英文多一點時間，足見相當支持蔡英文。

由於中辦只有3千份春聯及紅包袋，尤其紅包袋相當搶手，唯恐人人若大量索取，其他民眾就索取不到，因此仍維持一人只能取一份規定，中辦請民眾儘早索取。