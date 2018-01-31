1枝原子筆的魔力 讓她從櫃姐變成畫家

原子筆畫創作者陳雙雙，想起自己靠著1根原子筆，從「櫃姐」搖身變成「畫家」就好開心。（記者黃美珠攝）

2018-01-31 13:58

［記者黃美珠／竹縣報導］有夢就追！56歲的陳雙雙靠著手上的1枝原子筆，竟然神奇地讓蟄伏在心底將近半世紀的繪畫夢抽芽、茁壯，最後還讓她搖身一變真的成了畫家！

陳雙雙、1個出生在雙十節的愛畫畫女人，20幾年來，先是百貨公司櫃姐，後來自己開店。她靠著1根原子筆和1張方寸大的便條紙，打發了無數等候客人的閒暇時光。她從隨性的塗鴉中，發現原子筆輕巧、廉價、方便創作的特性，顛覆了學畫者需要「厚本」、畫具繁重的刻板印象。

她同時也察覺原子筆的色階層次和對比感，明顯又比傳統鉛筆素描還要豐富。學美工出身的她因此越畫越有心得和興趣，最後暗暗下定決心，一定要開1次原子筆個展，也讓其他人驚艷一下這個人人手中不起眼的原子筆。

最近1年多，她有感年華已過了半百，決定留點時間給自己，再加上因緣際會結束了服飾店，她開始潛心專職創作。

從初期的靜態花卉、到後來的禽鳥動物等。還在臉書開了粉絲頁跟同好交流跟分享，每幅畫都是靠1枝原子筆、以及她花至少10個小時層層堆疊1、20遍的耐心來成就。

最近她被時下霹靂布袋戲偶的精緻給震懾，這份情緒還帶她穿越記憶回到童年的傳統布袋戲劇中，再由她的原子筆揮灑出這份交織著懷舊和創新的感觸。

這場顛覆所有學畫需要重金、「厚本」才有機會的畫展～「陳雙雙原子筆個人畫展」即日起到2月11日，就在新竹縣政府文化局美術館內登場。

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原子筆畫家陳雙雙說，原子筆攜帶輕便、價格便宜，色階的變化和對比性又比一般鉛筆素描好，是很值得嘗試的繪畫領域。（記者黃美珠攝）

陳雙雙用黑色原子筆透過堆疊1、20層的方式，所畫出的霹靂布袋戲偶。（記者黃美珠攝）

原子筆畫家陳雙雙驚艷時下台灣布袋戲偶的精緻，也懷念童年所看的傳統布袋戲劇，近期因此提筆，以布袋戲偶進行原子筆畫創作。（記者黃美珠攝）

陳雙雙用1枝黑色原子筆，就包辦了整張畫的所有色彩，色階、層次分明。（記者黃美珠攝）

在新竹縣美術館內，也同步展出陳雙雙罕見的紅色原子筆畫。（記者黃美珠攝）

陳雙雙用原子筆畫出的各種動物。（記者黃美珠攝）

等待餵哺的雛鳥可愛模樣。（記者黃美珠攝）

雄赳赳的大冠鷲。（記者黃美珠攝）