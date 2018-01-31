草地音樂會魅力無法擋 1小時賣逾2千張票

2018-01-31 13:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年揭開高雄春天藝術節的重頭戲「草地音樂會」，今年再度強勢回歸，推出《侏羅紀公園》與《愛是你愛是我》兩檔節目，開賣日當天1小時內售出超過兩千張票，創下歷年售票記錄。高市文化局表示，目前兩場節日所剩票券不多，呼籲樂迷們趕快搶票。

文化局表示，草地音樂會是高雄春藝的旗艦之作，每年推出適合闔家觀賞的節目，在節目開演前，觀眾有90分鐘的時間，可以在草地上享用自己帶來的食物，現場更備有紅酒、輕食攤位，伴隨港灣城市和煦的氣候，適合親友一起看電影、聽交響樂的巨型野餐，深受觀眾歡迎。

今年推出的《侏羅紀公園》與《愛是你愛是我》兩檔草地音樂會，電影分別於1993年與2003年上映，是影迷心中不可取代的經典。由史蒂芬史匹柏執導、約翰威廉斯配樂、改編自暢銷作家麥可克萊頓原作的《侏羅紀公園》獲奧斯卡3大獎項，包括「最佳音效剪輯」、「最佳視覺效果」與「最佳混音」，更在上映當年，創下影史票房最高紀錄；超越科學想像的劇情、驚險刺激的情節與緊湊磅礡的配樂，讓《侏羅紀公園》成為科幻冒險經典之作。

《愛是你愛是我》集結休葛蘭、柯林佛斯、艾瑪湯普森、艾倫瑞克曼、連恩尼遜、綺拉奈特莉、比利鮑伯松頓等大牌明星演出，以溫馨的耶誕氣氛襯托8段各自獨立、卻相互輝映的感情關係，歡喜結局傳達「愛，無所不在」的訊息，讓所有觀眾發出滿足的驚喜聲，更獲選世紀必看的經典愛情暖心喜劇。