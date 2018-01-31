台電技能競賽 董座化身蜘蛛人體驗高空作業

邁入第50個年頭的台電電力工程技術競賽今天開幕，吸引台電967名員工報名參與，人數寫下近10年新高。（台電提供）

2018-01-31 13:34

〔記者林菁樺／台北報導〕邁入第50個年頭的台電電力工程技術競賽今天開賽，吸引台電967名員工報名參與，人數寫下近十年新高，台電董事長楊偉甫也親赴高雄訓練中心參加開幕典禮為選手打氣。

台電表示，107年技能競賽昨起至2月8日陸續登場，將分成團體組5類及個人組23類，競賽多以男性員工為主，不過台電女性員工秉持巾幗不讓鬚眉精神，今年也有45位報名參賽。

105年才剛考進台電的美女配電線路維修員何孟穎今年也首度參加技能競賽，非本科系畢業的她透過技能競賽精進技術，將有助於日後工作，此外，她也透露，賽後將準備參加配電維護乙級證照考試。

另外，台電本屆技能競賽也特別安排「二次變電所活線礙子清洗作業」與體驗活動「鐵塔登塔」及「搭乘宙乘車」，展示第一線工作人員作業方式；董事長楊偉甫今也穿戴配備化身蜘蛛人、親臨感受第一線同仁的工作經驗。

台電指出，過去常有民眾拍攝台電員工在高空搭乘宙乘車從事更換間隔器作業，因此，博得「空中飛人」稱號；台電指出，體驗者穿戴安全裝置，能體會拾級登塔、步步都要小心謹慎，搭上人力拉動的宙乘車，則能感受位處高空線路間穿梭工作的專業與艱辛。

台電董事長楊偉甫當起「蜘蛛人」，體驗攀爬鐵塔。（台電提供）