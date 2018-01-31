表姐怨「天菜表弟」 女網友心花怒放、直呼「已戀愛」

2018-01-31 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕前日有位女大生在社群網站《Dcard》抱怨，因為「天菜混血表弟」的外型搶眼，身為「表姐」不僅曾被嫌棄過長相，外出時也淪落到幫忙路人與表弟拍照，讓她相當困擾；沒想到文內天菜表弟的照片，引起大量女網友心花怒放、紛紛留言表達心意，大呼「被電到嫑嫑的」。

根據《Dcard》該位女大生的Po提到，因為自己有2個阿姨，其中1位嫁給英國老公、共有3個小孩，目前全家人一起住香港，她強調這3個表弟妹「混血太成功」，所以經常成為外界萬眾矚目的焦點，她提到年紀最大的表弟190公分，因「顏值高」、曾當模特兒接廣告工作，也時常被路人詢問是否可以合照，她表示當遇到這種狀況當表姐，就是只有「負責拍照」的份。

綜合媒體報導，該位女大生提到，從小就發生過許多「趣事」，因天菜表弟的帥氣外表，曾有位朋友開玩笑說「你表弟好天菜，但姊姊怎麼長這樣」，讓她有些受挫；在他們小時候，整個餐廳員工曾過來與他們（表弟妹）拍照，當時自己就默默坐在旁邊將餐點吃完；但女大生表示，「其實21年來也習慣了」，現在並不會就此討厭表弟，因他的個性幽默、搞笑，但她文末補充說「每次站在旁邊時，希望也有人欣賞到『表姐卑微』的內在美。」

《Dcard》上的網友看到Po文後紛紛回應，「已戀愛」、「簡直能當明星！」、「受不了了，這我很可以，大家可以讓讓我嗎？」、「真的很帥耶」、「逆天啊，精神都來了！」、還有位男大生毛遂自薦「表弟不知道有收男友嗎～」