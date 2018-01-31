末日地窖10週年 1.6萬世界蔬菜種原從台灣送往挪威

世界亞蔬中心將21種蔬菜作物、超過1000個種原裝箱，將送到挪威的斯瓦巴特全球種子庫。（記者劉婉君攝）

2018-01-31 13:20

［記者劉婉君／台南報導］挪威斯瓦巴特全球種子庫長期保存世界農業多樣性和遺產的種子，為抵禦自然或人為重大災難而建造，因而被稱為「末日地窖」，今年適逢成立10週年，位於台南善化的世界蔬菜中心種原庫應邀參加慶祝活動，一同前往的還有21種蔬菜作物、超過1000個種原。

世界蔬菜中心種原組人員今天將4個裝滿種原的黑箱子封箱，並貼上挪威許可入境的證明，屆時入境挪威時即可不需再檢驗，預計2月5日前寄出後，10天即可抵達末日地窖，包括秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等作物種子。

世界蔬菜中心種原庫經理方佐威（Maarten van Zonneveld）與研究助理周宥妤將一同到挪威參加斯瓦巴特全球種子庫10週年慶，方佐威說，「世界蔬菜中心收集的種原透過種原安全備份，存放在其他種原庫以及長期儲存在斯瓦巴特全球種子庫，就可以確保種原現在和未來的安全。」

自2008年起，世界蔬菜中心平均每1年半就會寄送上千個作物種原送往挪威，10年來已送出逾40種、1萬6662個種原。

周宥妤說，中心從2016年就開始準備此次要送出的種原，2016年秋作約9至10月間種植，2016年末至2017年中採收，經過脫粒、精選後，將種子在20度C低溫下，按不同作物乾燥一至數個月，然後以鋁箔袋密封，以便種子能經受長期極低溫的保存。

世界蔬菜中心成立於1971年，前身是亞州蔬菜研究發展中心，為國際性非營利研究發展機構，擁有全球公部門最大的蔬菜種原庫，目前收集有全球151國家、共439個物種、近6萬個種原，是斯瓦巴特全球種子庫創始積極參與者，有24%的種原安全備份已儲存在這個全球種子庫中。