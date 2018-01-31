設計台灣黑熊吉祥物奪金手獎 她搶走全國唯一保送額

育達學生徐卉玟設計作品勇奪全國金手獎第一。（記者許倬勛攝）

2018-01-31 13:19

〔記者許倬勛／桃園報導〕平鎮區育達高中廣告設計學程學生徐卉玟，參加106學年度全國商業類科學生技藝競賽，她以藍、黃對比色系設計具幾圖形的台灣黑熊吉祥物，技壓群雄贏得金手獎全國第1名，更如願錄取全國僅開放1名保送名額的國立台北科技大學互動設計系視覺傳達設計組。

徐卉玟自國小3年級開始學習繪畫，自小喜愛日本動畫與漫畫，深受「幼女戰記」、「月刊少女野崎同學」兩部作品啟發，她希望自己的創作能像日本畫師一樣，透過可愛的角色傳遞人生的喜怒哀樂，所以她選擇就讀台北科技大學的互動設計系視覺傳達設計組，期盼未來能成為一流的動畫師。

即使提前成為準大學生，徐卉玟也沒把學業擱下，她表示會跟一般考生一樣，參加今年5月1日的四技二專統一入學測驗，藉此測試自己平時的學習狀況。

徐卉玟說台北科技大學之所以是她的首選，是因為該校的軟、硬體設備一流，加上AR、VR技術已成為產業主流，該校擁有豐富資源；如果能按部就班掌握理論與實作，畢業後肯定能在就業市場領先。另外，徐卉玟也提到，台北科技大學在日本的姊妹校眾多，她已開始自學日文，希望未來有機會能獲得交換留學機會，到動畫產製大國朝聖與學習。