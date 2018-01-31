破雨傘復活！ 3小時變身實用遮雨帽

宜蘭縣冬山鄉冬瓜山社區協會的志工賴麗嬌（左），發揮巧思，將廢棄雨傘裁縫成遮雨帽，兼具美觀及實用功能。（記者張議晨攝）

2018-01-31 13:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭氣候潮濕多雨，傘具使用率高，但雨傘一壞掉，卻只能當作垃圾回收，宜蘭縣冬瓜山社區發展協會的志工賴麗嬌，突發起想，利用她的裁縫技巧，將雨傘布製作成實用、美觀遮雨帽；賴麗嬌說，廢雨傘做成帽子不僅美觀，又能為地球盡份心力，何樂不為。

擁有10多年的裁縫經驗的賴麗嬌，平常一有時間就到社區活動中心擔任志工，但活動中心受限場地，廚房及洗手台只能設在屋外，每次下雨，志工常常得淋雨在外洗菜、洗碗。

為讓其他志工不再淋雨，賴麗嬌發揮創意，聯想到雨傘布防水效果奇佳，自己回家研究，將廢雨傘拆解、裁剪、清洗、熨燙後，製作成實用的遮雨帽。她說，起初僅想嘗試，沒想到遮雨效果奇佳，且傘布還有抗紫外線效果，遮陽、遮雨兩相宜。

「雨傘帽」推出後，受到社區不少人喜愛，賴麗嬌越做越起勁，四處回收破損雨傘，村內也有民眾特別將廢棄雨傘送到社區發展協會，讓破雨傘有了新生命。

賴麗嬌說，要完成1頂「雨傘帽」，需要拆解傘骨、清洗傘布、熨燙、裁剪，再經過裁縫，1頂需要3小時，十分費工，但是能讓破雨傘有新生機會，為地球盡份心力，何樂不為。

冬瓜山社區發展協會理事長黃秋菊表示，雨傘壞掉直接丟棄相當可惜，歡迎民眾若家中有破損雨傘，不彷拿到冬瓜山社區，由志工賦予它新生命。

宜蘭縣冬山鄉冬瓜山社區協會因廚房設在活動中心外，有了遮雨帽，讓志工洗碗、洗菜時，不用再忍受天氣影響。（記者張議晨攝）