澎湖春節敬老平安禮金 縣長親贈百歲人瑞

2018-01-31 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將屆！澎湖縣政府編列的春節敬老平安禮金陸續發放，今日先在澎湖縣選舉委員會二樓禮堂進行點鈔作業，總計有4851萬元現金，全程監視錄影，澎湖縣長陳光復也到場慰勞社會處員工辛勞，並親贈首份禮金給百歲人瑞。

澎湖縣邁向老齡化社會，65歲以上長者有16170人，每人發放3000元禮金，總計4851萬元。為了符合春節喜慶氣氛，社會處特準備一張2000元、一張1000元新鈔，並動員全處員工前往分裝，由於現鈔堆積如山，全程也出動2台攝影機監視錄影，所有平安禮金將依照鄉市、村里即日起進行發放作業。

陳光復也以大家長身分，前往選委會慰勞點鈔分裝的社會處員工辛勞，並在社會處長蘇啟昌、社會福利科長薛皆音陪同下，前往馬公市陽明里，將首份禮金交給百歲人瑞王忠孝，隨後又趕往朝陽里，包括屋主高月綢、房客吳罔市、楊明生母子等3人，都符合領取敬老平安禮金資格，陽明里及朝陽里長黃信義、顏明清也都場陪同。

老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼，除了發放春節敬老平安禮金外，陳光復也趕往天主教惠民啟智中心，致贈2萬元加菜金，讓慢飛天使們能過個好年，由於主任王美惠因癌症在醫院接受化療，無法出席接受加菜金，但委託院內老師代讀感謝信，感謝陳光復是上帝派來的天使化身，為院童們謀取福利。

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