「新‧新台幣」入圍名單出爐！ 網讚：太美捨不得花

Yujun Lin作品「福爾摩沙-美麗之島」，以台灣的原生國寶動物作為創作理念。（圖擷取自設計新新台幣比賽網站）

2018-01-31 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕去年立委高志鵬建議更改新台幣鈔票上的圖樣，除提案修改中央銀行法設置「國幣設計委員會」，並舉辦「新。台幣設計競賽」。最近這項活動的入圍名單出爐，讓許多網友高喊「太潮啦」、「太漂亮捨不得花」。

「設計新新台幣比賽」最近公布入圍名單，將邀請專業評審選出「新。台幣設計大賞獎」和網友選出的「網路人氣獎」，投票期間為1月26日至2月25日，網路票選結果將在2月27日公布。

目前專業組票數最高的是創作者Yujun Lin的作品「福爾摩沙-美麗之島」，以台灣的原生國寶動物作為創作理念，1000元上是藍腹鷴、500元上是梅花鹿、200元上是台灣黑熊、100元上是台灣雲豹，2000元上則是台北101。

網友認為，每件作品都好漂亮，以後可能會捨不得用，「每個都很有才」、「可惡每個都好強大啊」、「可惡想要」、「還蠻好看的」、「其實很好看也很有設計感，過年拿到會更開心」、「總算有台灣兩字了」、「這超美的欸」。

高志鵬在2017年準備紅包新鈔時，有朋友告訴他看膩現在的鈔票圖樣，「孫文、蔣介石這些個人崇拜的偶像甚至獨裁者，硬幣也是大頭」、「一元復始，沒有更新」。他在年後推動中央銀行法第15條，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制，展現台灣民間豐沛的設計力。

汪怡君作品「台灣-美麗生命的凝聚力」，以台灣珍貴特有種保育類動、植物及景色作為創作理念。（圖擷取自設計新新台幣比賽網站）

陳文憲作品「美麗台灣」，以自然景觀和人文建築作為創作理念。（圖擷取自設計新新台幣比賽網站）