旅行社春節國旅專案「亂象叢生」 當心解約賠償更嚴苛

2018-01-31 12:45

〔記者陳宜加／台北報導〕春節將至，不少人選擇國內旅遊，但消基會針對推出春節團體旅遊專案的旅行社調查，超過8成業者不符現行規範，有業者的規定過時14年之久，也有業者春節期間賠償規定特別嚴苛，更有業者賠償規定比照自由行，直呼亂象叢生。

根據觀光局調查，105年國人國內旅遊1億9038萬旅次，平均每人旅遊次數超過9次，國內旅遊總費用更是高達3971億元，平均每人每次花費2086元，顯示在低薪、過勞的時代，國人對旅遊品質仍相當重視，且出遊頻率十分頻繁。

消基會指出，光是去年，申訴或諮詢的消費者已超過百人，又以退費糾紛占最大宗，今年擇定推出2天以上春節國旅專案的旅行社，檢視相關賠償規定，並依據105年公告上路的「國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」規定調查。

根據「應記載及不得記載事項」規定，出發前旅客若解除契約者，應依旅行業提供的收據繳交行政規費，並賠償旅行業損失，41天以前賠償5％費用、前2天賠償30％、前1天賠償50％；旅遊開始或未通知不參加，賠償全額旅遊費用。

消基會調查，15家業者中，僅五福旅遊、雄獅旅遊等2家業者完全符合規範；部分業者賠償規定不完整或不一；其中，山富旅遊賠償規定更依據93年公告版本，已過時14年，與現行規範完全不同，恐讓消費者無所適從、引發爭議。

消基會副秘書長徐則鈺也說，部分業者春節期間有特別嚴苛規定，淪為「自說自話」，包括東南旅行社、可樂旅遊、易遊網、中華旅行社、燦星旅遊、全日旅行社，其中，可樂、燦星規定無論幾天前取消，皆不退還已繳費用，最為嚴苛。

他並以易遊網為例，「大板根森林溫泉＋天空之城3天」團體行程，費用為1萬2900元，若於出發前15天取消，依「應記載及不得記載事項」規定，消費者應賠償30％、3870元，易遊網卻收取70％、9030元，兩者價差高達5160元。

徐則鈺強調，現行法規並未提及特殊節日可有例外規定，且明訂業者不得要求消費者賠償比規範更高的金額，除非業者能證明其所受損害超過賠償基準；即使有業者宣稱，春節期間鐵路交通、飯店住宿均須事先全額付款，業者仍須舉證。

此外，消基會董事長游開雄指出，有業者將自由行、機加酒行程才適用的「國內個別旅遊定型化契約範本」適用團體旅遊，並不符合規定，包括可樂旅遊、易遊網、燦星旅遊、千園旅行社、山富旅遊，解約賠償價差最高可達8000元。

他說，違規業者可依消保法規定，要求限期改正，否則可處以3萬元至30萬元罰鍰；再次屆期不改正者，可處5萬元至50萬元罰鍰，並得按次處罰。

消基會表示，消費者容易因專案「早鳥優惠」、「期間限定」而衝動下訂，當要解約時容易產生消費糾紛。主管機關觀光局應積極查核旅行社使用的定型化契約，業者也應隨時注意最新修正規定，並盡速更新定型化契約書以免產生爭議。