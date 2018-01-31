首例！中油高雄兩廠4年出包185次 董座將強制上課

2018-01-31 00:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中油桃園煉油廠驚傳爆炸，高雄大林及林園廠同樣狀況不斷，4年來出包185次，高雄市政府開罰2745萬元，尤以今年5度違規認定情節重大，強制董事長戴謙最快2月底到市府上課，成為台灣首次因環境污染強制國營事業董事長上課案例。

中油桃園煉油廠驚傳爆炸，高雄楠梓廠雖於104年9月關廠，但尚有大林、林園2廠，其中大林廠與桃園廠同樣有加氫脫硫工場，林園廠雖無該項製程，卻有第3及第4輕油裂解工場，同樣具有危險性。

林園、大林廠近年來製程多次出包造成跳俥，冒火又排放黑煙，造成空氣污染，引發地方住戶不滿，多次圍廠要求改善，環保局4年來開出185張罰單，總計裁罰2745萬元。

環保局表示，2廠今年以來共出包5次，尤以林園廠自去年9月迄今已違規5次，平均每個月出包1次，環保局認定情節重大，各開出百萬元罰單，點名董事長戴謙親自到環保局上課，2次環境講習共16小時，且不能由他人代替。

環保局指出，中油過去製程出狀況，曾要求派員參加環境講習，大多是廠長或董事出席，卻未見改善，近來製程頻出狀況，凸顯中油內部管理疏失，將要求董事長戴謙到環保局上課，最快2月底請他報到，強調依法具有強制性。

市府要求中油徹底總檢討，包括機械保養、標準作業程序及人員訓練、操作熟練度等，嚴格要求加強內部管理，環保局更派員進駐林園、臨海工業區，24小時廠區內監控，除了加強稽查空污外，更要求廠商自律，以發揮嚇阻作用。