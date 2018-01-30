獨家》談判6.5小時勞資達成協議 美麗華工會罷工明天落幕

美麗華高爾夫球場勞資雙方今下午3點在新北市勞工局進行調解，直到晚間10點15分才告一段落，但已達成共識，工會明天將撤罷工糾察線。（記者葉冠妤攝）

2018-01-30 22:41

〔記者葉冠妤／新北報導〕美麗華高爾夫球場自本月初爆發勞資爭議後，美麗華工會罷工至今已12天，勞資雙方今下午3點起在新北市勞工局進行調解會，直到剛剛晚間10點15分左右，長達6個半小時的談判，終於達成協議，美麗華工會承諾將於明天中午前清出1條通道，供球場員工進出，明天下午5點前完全撤除罷工糾察線。

針對美麗華工會提出的撤回資遣成命、禁用外包、調薪、年終獎金等訴求，今天會議上，工會就調薪、年終獎金議題讓步。此外，勞資雙方達成共識，在勞動部不當勞動行為裁決結果出爐前，遭資遣員工暫不復職，靜待裁決結果，若最後裁定解雇無效，將立即恢復僱傭關係；工會也允諾在裁決有結果前，不會再有罷工或其影響營運的行動。

針對外包議題，雙方則一度僵持不下，最後美麗華董事長黃世杰電話徵詢其他董事意見後，釋出善意，同意不使用外包、派遣人力，並承諾若違約，須繳付600萬違約金，工會更可以重啟罷工。

黃世杰表示，因停業波及其他員工，為顧及其他100多名員工生計，因此決定讓步，讓事情圓滿落幕，他也盼工會日後若有問題，可當面協商，不要再說公司沒有信用；美麗華工會則表示，對協商結果尚可接受。