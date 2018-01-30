兩岸春節加班機取消 金門憂「進大出小」塞爆機場

金門憂心兩岸春節加班機取消，屆時大量台商經小三通入境金門，台金空運能量恐無法消化人潮。（記者吳正庭攝）

2018-01-30 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天晚間發表聲明指出，針對M503爭議導致廈門航空、東方航空取消兩岸春節加班機，預期將有大量台商經由小三通往返台金一事，除將邀中央單位研商因應之道，並主張不宜再增加小三通航班，以免屆時造成空運壓力，大量人潮擠爆金門航空站。

縣籍立委楊鎮浯說，下午即邀集交通部、國防部等單位，針對台金春節航線及兩岸加班機，要求民航局應有應變措施，需確保運能，使疏運順暢，讓鄉親順利返鄉。

縣府指出，針對M503爭議以致兩岸春節加班機取消，縣長陳福海已表達高度關切，19日即發函交通部民航局請其正視此一問題並預為因應。

針對今天又有消息指出，廈門及東方航空確定取消春節加班機，陳福海要求縣府觀光處儘速邀請縣籍立委、陸委會、國防部、交通部民航局、航港局、金門航空站、金門港務處及駐金CIQS等單位，針對運能不足研商因應之道。

依目前小三通運能，1天約可載運單趟6000人次，但空中航線1天單程總計僅疏運約3000人次，縣府憂心如此「進大出小」，萬一屆時大量台商湧入，不只把金門機場塞爆，恐怕連金門全島都將重現以往「10萬大軍」盛況。