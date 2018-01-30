抗空污！先宣示！高雄環保局邀20大廠5年百億改善空污

環保局長蔡孟裕（中黑衣者）今邀前20大廠宣示5年投入百億元改善空污。（記者陳文嬋攝）

2018-01-30 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局長蔡孟裕今帶領排放量前20大廠商共同宣示帶頭空污減排，初估未來5年內將投入百億元改善空污，初估各類空污總減排量將超過5000噸，相當於減少興達電廠1組燃煤機組年排放量。

市府環保局今發表去年空氣品質維護改善成果，由局長蔡孟裕親自主持，宣佈高市已連續3年達到空氣品質標準，擺脫臭氧三級防制區，也宣佈今年以功代金活動起跑，並頒獎鼓勵改善空品表現優良廠商，場面熱鬧滾滾。

蔡孟裕更邀集中油、中鋼、台船、台電等前20大廠商，占高市整體空污總量8成，共同承諾扮演高市減少空氣污染的火車頭，帶領高市廠商一起減少空污排放。

蔡孟裕表示，細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示日數逐年下降，從104年288天，去年下降至214站日，大幅減少超過2成，但平均濃度仍不理想，目標108年改善5成，紅色警示日數下降至144日。

環保局完成20大廠商協談，盤點未來5年內將突破百億元，應用於新增防制措施及汰換老舊設備，初步統計可減少粒狀物300多噸、硫氧化物近3000噸、氮氧化物近2000噸等，相當於減少興達電廠1組燃煤機組1整年的空污排放量。