笑翻！少年幻想變身超級賽亞人 脫去衣物狂大吼

一名外國青少年在鏡頭前告解，坦承「我一直夢想成為一位超級賽亞人，我從小就把悟空和達爾作為榜樣」。（圖擷取自影片）

2018-01-30 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕國外有名少年相當喜愛日本漫畫家鳥山明的格鬥冒險漫畫《七龍珠》，並幻想自己能變身成為主角「超級賽亞人」，因此錄製影片拍下自己的「變身過程」，脫去上半身衣物開始狂叫，雖然什麼事也沒發生，這段影片讓網友笑翻。

民眾將影片從臉書粉絲專頁「癲客迷因 DankMemes」轉貼到「爆笑公社」，從中可以清楚看見，一名外國青少年在鏡頭前告解，坦承「我一直夢想成為一位超級賽亞人，我從小就把悟空和達爾作為榜樣」，看到這些漫畫人物，會讓少年不禁想問「為什麼我只是個人類？」。

少年指出，人類的力量相當有限，故想要與超級英雄一樣強大且活得精采，少年表示自己透過冥想，發現人類是可以擁有超能力的，「只有跟我一樣聰明的人知道」，因此少年開始展示自己變身成為超級賽亞人的模樣，模仿漫畫人物脫去上半身衣物且吼叫，但什麼事情也沒發生。

許多網友看完影片後，都感到相當有趣，相繼留言指出「我以為會有人出來打他」、「他到底是喀了多少」、「我猜他不敢在他媽媽在家的時候變身」、「這批貨很純

」、「快找神父來驅魔」、「我竟然看完了，噪音防制法，罰單請接單」。

相關影音