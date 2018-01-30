墾丁住一晚要價3萬？ 五星飯店：是4人房2天

2018-01-30 22:19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區觀光自去年遊客數下滑後，宛如牆倒眾人踢，各種不實謠言藉機抹黑當地觀光業，今天各媒體報導墾丁春節訂房率下降，竟有網友稱「初三去墾丁玩住一晚29976元」，遭指涉的墾丁凱撒飯店強調，這個價錢是2天4人房的專案價格。

一名網友在台大批踢踢po文說，一家4口大年初三要到墾丁玩，妹妹選了一間飯店，一晚竟然要29976元，她傻眼：「初三去墾丁玩住一晚29976可以接受嗎？」引發網友跟風罵「盤子你好」、「你的年終有80個月的話OK」、「不會出國逆」。

但圖片中遭指涉的墾丁凱撒大飯店表示，飯店有二個方案可以參考，第一個是單純住宿含早景觀客房11900元，第二個是春節專案含早晚餐、園遊會活動、抽紅包，景觀客房過年初三價格一晚14988元，「網路上說的29976元，是兩間房的價錢！」

墾丁凱撒飯店及其他飯店業者也強調，過年都是照著售價去賣，只是過年有包專案 含早晚餐以及新年活動 才會比較貴，其他當地旅宿餐飲業者也都照售價營運，並沒有任意哄抬價格狀況，希望網友不要以訛傳訛。

屏東資深導遊阿和說，現在網友看到罵「墾丁」就高潮，根本不管事實真偽，其實春節期間其他景區價格更可怕，但很多老實作生意的店家無端受波及，接著把台灣其他景點都冠上「墾丁化」，自我唱衰台灣的心態相當可悲。