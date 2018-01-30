想轉職先辭掉工作？ 專家提醒：是你比較需要公司

2018-01-30 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕隨著年關將近，不少人常會計畫在這段時間轉換工作跑道，並遲疑是否要先辭掉原本的工作，有任職於求職網站的作家對此反問，「是公司比較需要你，還是你比較需要公司？」並進一步指出3個事實，呼籲有意轉換跑道的人「騎驢找馬」，同時也建議這些人應「努力充實自己，提升競爭力，立志明年換到更好的工作，拿到更高的薪水」。

在yes123求職網擔任資深副總經理的作家洪雪珍在臉書發文指出，近期常被許多想年後轉職的人詢問，是否應先辭掉原工作，她說她的建議都是先騎驢找馬，不過，理由不只是為了年終獎金，還包含了這類人可能並未看到的一些事實。

洪雪珍指出，雖然有些上班族以為自己重要得不得了，認為公司很需要自己，平時上班容易有諸多抱怨，但當開始找工作、丟履歷時才會發現，這類想法其實是一廂情願，事實上是「厲害的是公司，不是自己、「是我比較需要公司，不是公司比較需要我」、「公司沒有我不會倒，我沒有公司會垮」。

洪雪珍認為，「上班哪有不抱怨的」，但抱怨無濟於事，她反而建議，可以藉由投遞履歷，來了解自己的條件是否符合就業市場的需求。她也強調，並非因為自己在人力銀行，才要鼓勵別人投遞履歷，而是投遞履歷可以讓上班族面對事實真相，客觀地評估自己的能力與行情。對於很少得到正面的回應的求職者，洪雪珍建議，應努力充實自己，提升競爭力，立志明年換到更好的工作；但反過來說，如果在就業市場上獲得不錯的回應，也鼓勵這些人「就勇敢跳吧」！

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