31日中部以北、宜花降雨機率高 週五過後急凍

明天受冷氣團、華南雲雨區影響，北台灣整天溫度偏低，中部以北、宜花地區降雨機率偏高。。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-30 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕31日持續受冷氣團影響，入夜後還會有另一波強冷氣團南下，北台灣整天溫度偏低，南台灣日夜溫差較大；受華南雲雨區影響，中部以北、宜花地區降雨機率偏高，南部、台東降雨較局部、短暫。預計週五（2月2日）開始，會出現連續3至4天的低溫，有相當高的機會出現10度以下低溫，必須注意。

中央氣象局預報，31日冷氣團持續影響，中部以北、東北部地區入夜與清晨低溫約12、13度，其他地區約14至16度。白天北台灣高溫約16、17度，中部、花蓮約19至21度，南部、台東較為暖和，高溫約21至25度；北台灣一整天溫度偏低，南台灣仍須注意日夜溫差。

天氣風險公司表示，未來3天的天氣型態都差不多，關鍵在週五、週六（2月3日）開始，預計出現一連3至4天的低溫，有相當大的機會跌破10度以下，週六、日（4日）、一（5日）這3天，低溫甚至可能下探7、8度，預計要到下週四（8日）、週五（9日）、週六（10日）以後，才會回溫轉晴。

降雨方面，氣象局預報，31日受華南雲雨帶影響，中部以北、宜蘭、花蓮降雨機率偏高，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨會較持續；南部、台東的水氣較少，降雨較為局部、短暫。3000公尺以上高山若氣溫與水氣搭配得宜，仍有降雪機會。

空品方面，31日高屏、馬祖和金門為橘色提醒；中部、雲嘉南為普通等級；北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖為良好等級。

氣象局提醒，近期東北風偏強，30日台南以北、東半部、恆春半島及各外島沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，31日還會再增強到9到10級，海面上風浪也大，海上作業、海邊活動請注意安全。