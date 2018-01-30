7天不洗頭泡泡變灰黑色 這款顧客讓美髮師超抓狂

2018-01-30 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕每個行業都有不為外人所知的辛苦，有美髮業者近日PO文指出，有時會遇到衛生觀念不佳的客人，在上門前甚至一個星期都沒洗頭，不但出油量多到可以拿去炒菜，頭皮甚至臭到快跟烤肉沾附到炭火味道差不多，「洗出來的泡泡根本就是灰黑色」，有些人甚至還客訴洗頭助手不會洗頭，讓人直呼崩潰。

網友在《靠北奧客》發文指出，從事美髮業兩年多來，有時常會遇到一些「真的很髒」的客人，因為這些人並非一般的坐月子，或是天氣冷而兩、三天不洗頭，而是長達一個星期沒洗，不僅出油量多到可以拿去炒菜的，頭皮也臭到快跟烤肉沾附到炭火味道差不多了；每次遇到這種客人，根本不可能花1小時洗完，因為絕大部分洗頭完成都有乾淨癢的問題，頭太髒剛洗好就會這樣，而且手也可能洗到出現過敏、起紅疹子，加上長期雙手碰洗髮精，手無法補足大量流失的油脂導致乾裂，一雙好好的手就這樣裂開，傷口癒合還會在手上留下疤痕根本不能看，讓網友直呼「「當美髮一天只有妳一個客人嗎？」

網友也提到，也有客人建議說可以戴手套，但問題是，有些客人連手套都不讓妳戴，「他們就說戴手套洗不乾淨，不喜歡手套的磨擦。」其他網友除了安慰說，「辛苦你了」、「美髮業真的太辛苦了。」也好奇這些「奧客」的枕邊人怎麼受得了？也很難想像他們睡過的枕頭，已經臭成什麼樣子了！

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