寵物美容師幫浪浪洗香香 盼提高認養率

桃園市寵物商業同業公會動員寵物美容師，駐點桃園市動物保護教育園區，為收容的流浪狗洗澡。（記者周敏鴻攝）

2018-01-30 16:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市寵物商業同業公會動員寵物美容師，每週二、四到新屋區的動物保護教育園區駐點，幫園區收容的流浪狗洗澡，盼能增加流浪狗的認養率，美容師潘玉婷說，她曾幫狗兒洗完澡後，狗兒就一直親她，顯得非常開心，讓她很有成就感。

動物保護教育園區目前收容330隻流浪狗、70隻流浪貓，動物保護處長陳英豪說，園區內的流浪貓狗，每個月約能被領養2百隻，且採「一進一出」的方式總量管制，以確保園區收容動物的環境品質。

為了提高流浪貓狗的認養率，桃園市寵物商業同業公會理事長陳秋榮號召公會成員響應，先添購熱水器、洗澡槽、吹水機、烘乾機等設備捐給園區，再動員成員們經營寵物店的寵物美容師，每週二、四到動物保護教育園區駐點，幫流浪狗洗澡，但不愛洗澡的流浪貓就不會安排洗澡。

陳秋榮說，幫狗兒洗澡是從去年12月19日開始，13位寵物美容師輪流駐點，至今已服務148隻狗兒，除了希望狗兒洗澡後能舒服、心情好，也盼望牠們看起來乾乾淨淨能吸引民眾喜愛認養。

從事寵物美容13年的潘玉婷，第一次服務流浪狗，她說，流浪狗與寵物狗不同，較怕人，她曾經洗一隻狗兒，牠怕得要命，一直跳出洗澡槽，她只好不斷把狗兒抱回並耐心安撫牠的情緒，實在令人心疼。