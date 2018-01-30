估年徵13.7億元 7月起全面開徵粒狀汙染物空汙費

環保署宣布今年7月全面開徵固定汙染源粒狀汙染物空汙費（包含PM2.5），全國申報家數8031家，估計徵收13.7億元。（記者劉力仁攝）

2018-01-30 16:03

〔記者劉力仁／台北報導〕環保署宣布今年7月1日全面開徵固定汙染源粒狀汙染物空汙費（包含PM2.5），全國申報家數8031家，估計徵收13.7億元，開徵之後目前每年40052公噸的粒狀汙染物，可望減少8755公噸。

環保署徵收費率分為3級，每季排放10噸以上粒狀汙染物的大工廠約150家，每公斤徵收38至55元，每季排放1噸至10噸粒狀汙染物的工廠約1100家，每公斤徵收32至46元；每季排放低於1噸粒狀汙染物的工廠，每季徵收450元。另外加徵鉛、鎘、汞、砷、六價鉻有害汙染物，每公斤360元；戴奧辛排放大於0.02克毒性當量的工廠，每克毒性當量徵收36000元，低於0.02克毒性當量的工廠，每克毒性當量徵收3600元。

環保署空保處長蔡鴻德表示，粒狀汙染物及有害汙染物的徵收費率跟其他國家差不多，至於戴奧辛的加徵費率堪稱全世界最貴。未來徵收的費用納入空汙基金專款專用，6成撥給地方、4成留在中央運用。

此外，現行國內天然氣或液化石油氣為燃料所排放的之氮氧化物排放量較十年前增加一倍，環保署針對季排放量超過24公噸業者約20家，徵收氮氧化物空汙防制費，預估每年徵收1.77億元，減排2313公噸。

還有為了加速鍋爐使用乾淨燃料，環保署修正相關補助辦法，除學校、醫院、社福機構外，擴大補助所有非工業鍋爐，每座最高補助50萬元。