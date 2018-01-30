「婆婆的店」收到要生活費的信 難過對方「好腳好手」

「婆婆的店」收到一封要「3仟元」生活費的信。（記者廖淑玲攝）

2018-01-30 15:57

［記者廖淑玲／雲林報導］「婆婆的店」今天收到一封來自台南的信，信中內容是要向婆婆要「3仟元」作為生活費，然而一查該寄信人「有宅」且「好腳好手」，最讓婆婆難過，鼓勵該男子要自力更生，若到虎尾也會請他吃頓飽。

「你是學生嗎？如果你是，請叫我婆婆」，在虎尾科技大學側門長春路有一家「婆婆的店」，賣的麵或米粉、魯肉飯俗擱大碗，一大碗麵加滷蛋或貢丸只要20元，湯一律10元，多年來照顧虎科大學生的胃，連虎科大校慶時都邀請婆婆到學校一起點聖火。

讓人感動的是，只要知道有繳不起學費、註冊費的學生或需急難救助者，婆婆都會默默救濟，且永遠署名「婆婆」，低調助人為樂的典範讓人感動，未料婆婆的愛心經由媒體報導後，卻有人從台南寄信來要生活費，收到信時，連婆婆自己都嚇一跳，還怪某媒體竟把她的住址披露出去。

婆婆說，平日有經濟不好的學生會免費供餐，聽到有人身故沒錢處理後事也會幫忙，甚至送米、衣服或其他食物到偏遠地區給需要的人，盡自己的力量去做，但當知道這個寄信人「只有60歲」而且自己有房子，平日當地也有愛心的人士會送餐給他，鼓勵寄信人一定要自力更生，因為婆婆比他老，80幾歲了還在賣麵，而且房子還是租的。

今天有不少人到婆婆的店用餐後都自己洗碗，還有一名小朋友靦腆地向婆婆道謝，婆婆送他一顆蘋果，讓全家人都開心用餐，一名家長也說，專程從土庫帶孩子來吃飯，並要孩子效法婆婆，讓婆婆一掃收信的不愉快。

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