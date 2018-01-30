因應寒流來襲 竹縣多項文化活動延期

2018-01-30 15:47

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局表示，因應寒流低溫來襲，緩緩生活節關西週部分活動延期辦理，原訂2月3日舉辦的「開幕式x講古打擂台」、「古蹟音樂會」和2月4日的「南新木工輕旅行」、「東安古橋藝術市集」、「東安古橋音樂會」順延至3月17日舉辦；2月3日、2月4日的「穿街走巷玩古蹟」、「在地藝文展」、「租單車悠遊小鎮」分別順延至3月17日、3月18日。

竹北市新瓦屋客家文化保存區原訂2月3日下午在大草坪舉辦的「古風車巷弄室集」，也改期至2月10日下午舉辦。